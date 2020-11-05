Как бакинские рестораны соблюдают санитарно-эпидемиологические правила (ФОТОРЕПОРТАЖ)
БАКУ /Trend/ - Начавшаяся в марте пандемия сделала необходимым применение новых правил в связи с деятельностью заведений общественного питания.
Все заведения общепита в стране должны в обязательном порядке соблюдать методические указания по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденные постановление Кабинета министров Азербайджана.
Согласно указаниям, столы в ресторанах должны быть расставлены с соблюдением определенной дистанции, все посетители, прибывающие в заведения, должны быть в медицинских масках.
Trend представляет вашему вниманию фотосессию, показывающую как столичные рестораны соблюдают установленные правила.
(Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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