Как бакинские рестораны соблюдают санитарно-эпидемиологические правила (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Начавшаяся в марте пандемия сделала необходимым применение новых правил в связи с деятельностью заведений общественного питания.

Все заведения общепита в стране должны в обязательном порядке соблюдать методические указания по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденные постановление Кабинета министров Азербайджана.

Согласно указаниям, столы в ресторанах должны быть расставлены с соблюдением определенной дистанции, все посетители, прибывающие в заведения, должны быть в медицинских масках.

Trend представляет вашему вниманию фотосессию, показывающую как столичные рестораны соблюдают установленные правила.

(Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)