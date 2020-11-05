В Азербайджане выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились, 14 человек скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 60 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 46 465 человек вылечились, 794 скончались, число активных больных – 13 614. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 404 543 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 13 290 тестов на коронавирус. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)