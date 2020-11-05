Мы на этапе роста числа заражений COVİD-19, о котором предупреждали - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Осенью ожидался рост всех заболеваний дыхательных путей, в том числе, числа заражений COVİD-19. Несколько месяцев назад TƏBİB предупреждал о том, что число случаев заражения COVİD-19 будет расти, и сегодня мы на этом этапе.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, одной из причин резкого роста числа заражений является слабая защита дыхательных путей в холодную погоду и их чувствительность к инфекциям: "Но есть и причины, которые непосредственно зависят от нас. После начала боевых действий люди, как будто, передвинули на задний план меры по защите от вируса. Это тоже в определенной степени сыграло свою роль, более того, послабления карантина увеличили контакты людей, что, в свою очередь, тоже способствовало росту числа заражений".

Отметим, что по состоянию на 5 ноября 2020 года в Азербайджане было выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились, 14 человек скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 60 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 46 465 человек вылечились, 794 скончались, число активных больных – 13 614.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)