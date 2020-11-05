В Баку арендатор и предприниматель наказаны за покраску исторического здания - ИВ
БАКУ /Trend/ - В ответ на публикации в соцсетях фотографии здания, расположенного на перекрестке улиц академика Зарифы Алиевой и Мамед Эмина Расулзаде в Сабаильском районе города Баку, часть фасада которого была выкрашена черной и золотистой краской специально для заведения, находящегося в нем, городскими службами вместе со столичной полицией незамедлительно были предприняты меры по возвращению зданию первозданного вида, предприниматель и арендатор заведения наказаны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.
Городские службы выражают свою благодарность гражданам за проявленную реакцию на негативные факты.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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