В "Виртуальной школе" в Азербайджане также могут зарегистрироваться учащиеся групп дошкольной подготовки

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, принятые в группы дошкольной подготовки, также могут пройти регистрацию в "Виртуальной школе".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, для этого следует перейти по адресу https://virtual.edu.az и зарегистрироваться, введя FİN-код или соответствующий код ÜTİS (Информационная система общеобразовательных учреждений).

Министерство также подготовило видеоинструкцию по регистрации и восстановлению пароля, с которой можно ознакомиться по ссылкам shorturl.at/akCS0, https://we.tl/t-0YVyh5xCUQ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)