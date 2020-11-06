До 23 ноября не будет работать общественный транспорт 10 городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в особый карантинный режим на административной территории городов Шеки и Лянкяран, а также Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До этого работа общественного транспорта на административных территориях приостанавливалась только на выходные, однако с 00:00 часов 7 ноября по 06:00 часов 23 ноября работа общественного транспорта будет полностью прекращена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)