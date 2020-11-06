В 10 городах и районах Азербайджана разрешена работа ряда сфер - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Обнародованы сферы, деятельность которых будет продолжена в рамках особого карантинного режима на административных территориях городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В период ужесточенного карантина до 06:00 часов 23 ноября на вышеназванных территориях деятельность продолжат следующие сферы:

- правоохранительные, судебные органы, органы, в которых предусмотрена военная служба и адвокатов;

- другие государственные органы (учреждения) (в рамках предельного числа, установленного Кабмином);

- учреждения здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;

- коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);

- грузовые перевозки и логистические услуги;

- предприятия, осуществляющие бесперебойную работу, а также предприятия по производству, поставке, хранению и оптовой торговле пищевой продукции;

- сельское хозяйство, мелиорация и водное хозяйство;

- аптеки, продовольственные магазины (за исключением рынков и ярмарок), заправочные станции;

- средства массовой информации;

- финансовые учреждения (банки, страховые и другие учреждения);

- охранные службы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)