С воскресенья погода в Азербайджане ухудшится
БАКУ /Trend/ - С вечера воскресенья и до 18 ноября в Баку и На Абшеронском полуострове установится нестабильная погода с переменными, местами проливными, дождями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В воскресенье вечером в восточных районах, а с вечера понедельника - в большинстве районов пройдут переменные дожди, местами ливни, в горных и предгорных районах ожидается снег.
Температура опустится на 5-7 градусов, в реках повысится уровень воды.
Нестабильная погода сохранится до конца второй декады ноября.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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