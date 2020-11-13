С воскресенья погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - С вечера воскресенья и до 18 ноября в Баку и На Абшеронском полуострове установится нестабильная погода с переменными, местами проливными, дождями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В воскресенье вечером в восточных районах, а с вечера понедельника - в большинстве районов пройдут переменные дожди, местами ливни, в горных и предгорных районах ожидается снег.

Температура опустится на 5-7 градусов, в реках повысится уровень воды.

Нестабильная погода сохранится до конца второй декады ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)