В отличие от вывозящих весь свой скарб армян, азербайджанцы покидали Кельбаджар в 1993 году едва одетыми зимой, порой босиком (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и медиа распространяются кадры с армянами, покидающими освобожденный от оккупации Кельбаджарский район Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, на фото видно, что армяне увозят с собой все, что можно увезти.

Отметим, что они даже сжигают после себя дома.

Также на представленных фотографиях можно увидеть, в каком состоянии, едва одетыми в суровую зиму в горах, а порой и босиком, покидали родные очаги азербайджанцы во время оккупации Кельбаджарского района армянами в 1993 году.

Вверху на фотографиях азербайджанцы, внизу - армяне. Представляем вашему вниманию эти фото.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)