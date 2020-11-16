Если все будут соблюдать превентивные меры по COVID-19, необходимости в полном локдауне не будет - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Если все будут соблюдать превентивные меры в связи с коронавирусом, необходимости во введении полного локдауна не будет.

Об этом руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала, отвечая в понедельник на вопрос Trend о том, существует ли необходимость введения не частичных, а полных ограничений по стране.

Она отметила, что правительство внимательно следит за ситуацией по коронавирусу, и используется новый подход, такой как частичное ограничение въезда-выезда в некоторые города и районы Азербайджана, где стремительно растет число случаев заражения.

«Предотвращение распространения коронавируса зависит от того, насколько люди соблюдают рекомендации. Соблюдая гигиенические правила, социальную дистанцию, мы можем уберечь себя и своих близких от заражения», - сказала Харманджи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)