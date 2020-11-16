Покидающие Кельбаджар армяне разбирают по кирпичику монастырь Худаван и вывозят ценные предметы в Армению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армяне, покидающие Кельбаджарский район Азербайджана, совершают очередной акт вандализма, сообщает в понедельник Trend.

Наряду с тем, что, уезжая, армяне поджигают дома и леса на территории района, они начали разрушать находящийся здесь древний албанский памятник - монастырский комплекс "Худаван", основанный в VI-VII веках. Они выносят из монастыря древние ценные предметы и экспонаты, вывозя их в Армению.

Отметим, что монастырь Худаван является одним из великолепных образцов албанской архитектуры. Этот древнеалбанский храмовый комплекс, расположенный вблизи деревни Баглипага у шоссе Агдере-Кельбаджар. В последующие периоды храм несколько раз реставрировался и достраивался. Крупные реставрационные работы в нем были проведены князем Хасаном Джалалом (1215-1261 гг.). По некоторым сведениям, здесь похоронена жена Хасана Джалала - Мина Хатун. Входящая в комплекс церковь Арзу Хатун отличается своей монументальностью. Она была построен в 1214 году супругой албанского князя Вахтанга Арзу Хатун в память о муже и двух сыновьях.

После оккупации азербайджанских земель храм "Худаван" неоднократно подвергался вандализму со стороны армян. Армяне вырубили кресты и уничтожили надписи в албанской церкви, пытаясь тем самым фальсифицировать историю. Сейчас армяне незаконно вывозят из монастыря в Армению колокола и другие ценные предметы.

(Текст: Кямаля Сеидова)