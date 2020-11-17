Азербайджанские археологи обратились к генпрокурору в связи с незаконными раскопками армян

Общество 17 ноября 2020 14:01 (UTC+04:00)
Азербайджанские археологи обратились к генпрокурору в связи с незаконными раскопками армян

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские археологи обратились к Генеральному прокурору Кямрану Алиеву в связи с расхищением армянскими археологами памятников материально-культурного наследия Азербайджана и незаконными раскопками, которые длительное время проводились ими на оккупированных территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии НАНА.

В обращении говорится, что армяне, начиная с 2002 года, с привлечением зарубежных ученых проводили раскопки на территории ныне освобожденного от оккупации Ходжавендского района Азербайджана. Были проведены незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере, относящейся к эпохе палеолита, и обнаруженные артефакты незаконно были вывезены в Армению.

Также сообщается, что группой сотрудников Института археологии и этнографии Академии наук Армении с 2005 года вблизи крепости Шахбулаг в Агдамском районе проводились археологические изыскания, а с 2006 года эта же группа во главе с руководителем факультета культурологии Ереванского государственного университета Гамлетом Петросяном начала незаконные археологические раскопки, которые непрерывно продолжались 14 лет – до июля 2020 года.

В обращении отмечается, что армяне и их коллеги из других стран, проводя незаконные раскопки на территориях Азербайджана, нарушили тем самым положения Закона Азербайджанской Республики от 10 апреля 1998 года «Об охране памятников истории и культуры», протокол Гаагской конвенции от 1954 года «О защите культурной собственности во время вооруженных конфликтов» от 1999 года (Армения является членом этого протокола), требования Европейской Конвенции от 1992 года «Об охране археологического наследия».

Проводя незаконные археологические работы на месте древнего города в Азербайджане, армяне постоянно выступали в мировой прессе с измышлениями о находках в так называемом «городе Тигранакерт». В 2009 г. они создали на этой территории т.н. «Тигранакертский заповедник», а в 2010 г. в крепости Шахбулаг времен Карабахского ханства - т.н. «Тигранакертский археологический музей».

В своем обращении ученые подчеркнули важность возбуждения уголовного дела в отношении армянских и других археологов и возвращения всех артефактов, незаконно вывезенных из Азербайджана..

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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