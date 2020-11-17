Завтра осадки в Баку прекратятся

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего утра осадки в Баку и на Абшеронском полуострове прекратятся, сообщила во вторник Trend директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Однако повышения температуры воздуха, по ее словам, не ожидается.

Мамедова добавила, что в районах Азербайджана нестабильная погода до конца второй декады месяца продолжится. В большинстве районов прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - снег.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)