Обращения студентов-участников Отечественной войны о продолжении учебы рассматриваются и решаются - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - У нас есть студенты, которые были мобилизованы на фронт, и которые записались добровольцами. В министерство образования поступают различные обращения о восстановлении этих студентов в учебные заведения и по другим вопросам, связанным с продолжением их учебы.

Об этом в среду сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в зависимости от характера проблем существуют различные пути их решения: «В ряде случаев руководителям учебных заведений даются поручения для быстрого решения этих проблем, но в большинстве случаев это вопросы, которые регулируются правилами. Они сейчас собираются и систематизируются. Если необходимо изменить правила, то мы это делаем, стараясь решить возникший вопрос. Министерство образования старается пересмотреть эти правила, создав нормативную базу. В зависимости от характера проблемы, обращения граждан рассматриваются и решаются».

Амруллаев также коснулся вопроса ожидаемых изменений в школьной программе со второго полугодия. По его словам, минобразования планирует в ближайшее время передать школам материалы, связанные со II Карабахской войной.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)