В освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе Азербайджана посажены восточные платаны

БАКУ /Trend/ - На территории освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана посажены восточные платаны.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, деревья были посажены при организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов и с участием сотрудников местных отделений МВД и минобороны, Государственной пограничной службы, которые приступили к деятельности в районе.

Ибрагимова добавила, что на прошлой неделе в освобожденном от оккупации селе Гаргабазар Физулинского района тоже были посажены восточные платаны, а также засеяны семена дуба.

(Текст: Кямаля Сеидова)