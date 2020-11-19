Заражения коронавирусом чаще всего происходят на траурных церемониях - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Исследования показывают, что заражения коронавирусом чаще всего происходят на траурных церемониях.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Васиф Алиев.

"Люди не соблюдают социальную дистанцию. Более того, они либо вообще не носят защитные маски, либо носят их неправильно. Поэтому в таких местах очень высокий риск заражения коронавирусом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)