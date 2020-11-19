Названы сферы, деятельность которых разрешена в выходные дни с 21 ноября до 28 декабря - СПИСОК
БАКУ / Trend/ - Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 часов 28 декабря 2020 года.
Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.
Согласно решению, названы сферы, деятельность которых разрешена и в выходные дни с 00:00 часов 21 ноября до 06:00 часов 28 декабря.
С 00:00 часов 21 ноября до 06:00 часов 23 ноября, с 00:00 часов 28 ноября до 06:00 часов 30 ноября, с 00:00 часов 5 декабря до 06:00 часов 7 декабря, с 00:00 часов 12 декабря до 06:00 часов 14 декабря, с 00:00 часов 19 декабря до 06:00 часов 21 декабря и с 00:00 часов 26 декабря до 06:00 часов 28 декабря разрешается деятельность следующих сфер:
- правоохранительные, судебные органы, органы, в которых предусмотрена военная служба и адвокаты;
- другие осуществляющие бесперебойную работу государственные органы (учреждения);
- учреждения здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;
- коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы), мелиорация и водное хозяйство;
- предприятия, осуществляющие бесперебойную работу, а также предприятия по производству, поставке, хранению и оптовой торговле пищевой продукции;
- аптеки, продовольственные магазины (за исключением рынков и ярмарок), заправочные станции;
- средства массовой информации;
- службы охраны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)