Тестирование вакцины от COVİD-19 может завершиться в апреле-мае - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тестирование вакцины от COVİD-19, скорее всего, будет завершено в апреле-мае следующего года.

Об этом в пятницу сказал Trend в четверг главный инфекционист минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов.

По его словам, 3-4 страны уже на стадии третьих клинических тестов вакцины от COVİD-19, которые оцениваются как эффективные.

"Требуется определенное время, чтобы была оценена эффективность и безопасность этой вакцины. Скорее всего, тестирование завершится в апреле-мае. Затем будет создана специальная комиссия, которая вынесет свое заключением по этой вакцине. Только после этого может быть разрешено ее использование на мировом уровне".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)