Прекрасная возможность получить в подарок платежную карту AmEx!

Международный Банк Азербайджана, являющийся единственным партнером American Express в Азербайджане, начал новую кампанию и сделал карты AmEx более выгодными для клиентов.

Кампания продлится до 30 декабря. Клиенты смогут получить в подарок 3-летнюю карту AmEx Green при внесении платежа на сумму 100 манатов или 100 долларов США, если они внесут платеж на сумму 300 манатов или 300 долларов США, то получат в подарок 3-летнюю карту AmEx Gold.

Международный Банк Азербайджана на данный момент крупнейший банк Азербайджана, сотрудничающий с международными платежными системами. Клиентам Банка предоставлен широкий выбор таких карточных платежных систем, как VISA, MasterCard, American Express и Union Pay. Благодаря инновационным проектам, реализуемым совместно с зарубежными партнерами, Банк способствует развитию в нашей стране инфраструктуры безналичных платежей. Международный Банк Азербайджана - первый и единственный азербайджанский банк, предлагающий клиентам платежные карты American Express.

Также Международный Банк Азербайджана это банк с самой большой сетью банкоматов в стране. В настоящее время банкоматы охватывают различные регионы Азербайджана и их количество достигает около 850, а количество POS-терминалов на предприятиях торговли и обслуживания - более 13 000. Держателям карт предоставляется возможность безналичного расчета в различных сферах торговли и обслуживания.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.