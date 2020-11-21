В Азербайджане рост числа случаев инфицирования обусловил продление карантина – главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - Каждодневный рост числа заражений в Азербайджане привел к тому, что особый карантинный режим был продлен до 28 декабря.

Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тейар Эйвазов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, рост числа заражений связан как с естественными причинами, так и с отношением людей к данному вопросу.

Главный инфекционист напомнил, что рост количества случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19) стал наблюдаться с середины октября: «Уже больше месяца в Азербайджане сохраняется эта негативная динамика. Не стоит забывать и про сезон ОРВИ. Осенне-зимний сезон - этап естественного течения инфекции: «Но, в любом случае, в связи со сменой сезонов число заражений растет. Если по мере похолодания наблюдается рост числа инфицирования, значит здесь есть закономерность».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)