Использование биологически неразлагаемых пластиковых пакетов в таком количестве, как это происходит сегодня, совершенно не оправданно - специалист

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял поправку к закону «Об охране окружающей среды» о пластике, которая вступит в силу с января 2021 года.

Согласно поправке, со следующего года будет запрещено использование полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон и пластиковой посуды.

"Сегодня я купила небольшую мягкую игрушку, продавец на кассе автоматически сразу же потянулся к полиэтиленовому пакету, чтобы протянуть мне покупку и пробить чек. «Нет, спасибо, пакет мне не нужен, я положу игрушку в сумку»,- сказала я, и привычным движением кинула небольшого бычка - символа нового года в свою тряпичную многоразовую сумку-мешок. Для меня это просто и привычно, я могу отказываться от избыточных пакетов в магазинах, я не беру еду в пластиковых емкостях, а предпочитаю покупать кофе и чай на вынос или в бумажных стаканчиках, или пользуясь собственной многоразовой посудой для еды и питья. Это мой выбор, и мой небольшой вклад в дело защиты окружающей среды. Или еще проще - это просто эколого-ориентированное мышление и скорее всего поведение современного человека, понимающего о своем воздействии на окружающую среду. Но одно дело отдельные личности, другое - законодательная охрана окружающей среды на уровне государства. И вот сегодня в закон об охране окружающей среды Азербайджана принята поправка о запрете полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. И это новый уровень понимания важности данного решения и принятия его всеми гражданами. И это радует нас, потому что это забота - забота обо всех нас и природе. Возможно еще не каждый осознает, что использование и потребление биологически неразлагаемых пластиковых пакетов в таком количестве, как это происходит на сегодняшний день, совершенно не оправданно.

В супермаркетах, магазинах, киосках, на рынках пластиковые пакеты доступны в неограниченном количестве, что стимулирует покупателей к избыточному использованию пластика.

Таким образом, производитель и продавец безответственно распространяют пластик в качестве бесплатной упаковки для товара, а покупателю чаще всего не предоставляется выбор. Так происходит излишнее производство и потребление пластиковых продуктов, создаваемых и выкидываемых человеком, которые природа перерабатывать не в состоянии. Это приводит к накоплению пластика и его включению в виде не разлагаемых микрочастиц в пищевые цепи всех организмов, в том числе, и самого человека. «Облегчая» себе жизнь в начале цикла потребления, мы платим за это своим здоровьем и здоровьем своих детей. Не легче ли просто задуматься вначале и отказаться от нерационального ненужного? И помните, маленькими шагами можно пройти большой путь к намеченной цели!".

Фируза Султан-заде, руководитель Социально-экологического центра «ЭкоСфера», доцент факультета «Экология и почвоведение» Бакинского Государственного Университета.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)