В воскресенье вечером в Баку прогнозируется дождь

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, но вечером местами прогнозируется дождь, ветер северо-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 8-11, в Баку ночью 6-8, днем 8-10 тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-60%.

На Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, в основном, благоприятных для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана завтра переменные дожди, в горных территориях снег, днем преимущественно без осадков, временами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 5-7, днем 7-11 тепла, в горах 3-8, днем 1-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)