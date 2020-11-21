В Азербайджане усиливается контроль за всеми требованиями карантина

БАКУ /Trend/ - Сегодня было принято решение, основой которого стали города и районы, где высокий уровень инфицирования и уже введен ужесточенный карантинный режим, об усилении на всей территории страны контроля над всеми требованиями карантинного режима, включая новые правила ношения масок.

Решение об этом были принято на республиканском совещании Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, проведенном под председательством премьер-министра Али Асадова.

Согласно решению, будет расширена просветительская работа в этой сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)