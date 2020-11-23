Более чем 70% больных COVİD-19 необоснованно назначаются антимикробные препараты - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В мире более чем 70 процентам лиц, госпитализированных в связи с заражением COVİD-19, антимикробные препараты назначаются необоснованно.

Об этом в понедельник сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

Она отметила, что эти препараты должны назначаться только при определенных состояниях больных коронавирусом, а не всем заразившимся.

Харманджи порекомендовала врачам быть более ответственными в этом вопросе.

Также она обратилась к тем, кто заразился коронавирусом: "Не принимайте лекарства без рекомендации врача, в том числе это касается антимикробных препаратов".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)