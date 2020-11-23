В Азербайджане выявлено 2187 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 634 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2187 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 634, скончались 29 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлен 95 281 случай инфицирования коронавирусом, из них 64 475 человек вылечились, 1160 скончались, число активных больных – 29 646.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 9 784, а в целом - 1 617 239 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)