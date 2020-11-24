Много больных COVİD-19 подключено к аппарату ИВЛ - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время имеется очень много больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом директор Департамента по профилактике и контролю болезней при TƏBİB Ягут Гараева сказала на онлайн-пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, важно усилить работу по контролю над инфекцией: «Очень долгое время проводилась работа в том направлении, чтобы люди, заразившиеся гриппом, не принимали антибиотики. Сейчас эта проблема достигла своего пика. К сожалению, все лица, у которых тест на COVİD оказался положительным, принимают дома антибиотики. Они принимают дома все возможные лекарства, антибиотиками лечатся даже те, кто заболел в легкой форме. Это недопустимо. Это вызывает устойчивость к антибиотикам, и после того, как проблема с COVİD будет решена, мы столкнемся с проблемой устойчивости к антибиотикам уже в широком масштабе».

(Текст: Кямаля Сеидова)