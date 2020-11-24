«Мобильная глазная клиника» Azercell приняла участие в акции для вынужденных переселенцев, проведенной по инициативе ООН (ФОТО)

При совместном участии лидера рынка мобильной связи страны «Azercell Telecom», представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане (UNHCR), Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также общественного объединения «Caspian Compassion Project» проводится социальная акция для беженцев и вынужденных переселенцев в поселке «Гобу Парк» Гарадагского района города Баку. В рамках данной акции, профессиональные врачи Мобильной глазной клиники Azercell, производят оптометрическое обследование жителей поселка. В результате обследования, гражданам со слабым зрением раздаются 1500 высококачественных оптических очков, пожертвованных японской компанией Fuji Optical при содействии представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане (UNHCR).

Следует отметить, что компания Azercell систематически осуществляет различные благотворительные инициативы по корпоративной социальной ответственности посредством вовлечении своих глазной и стоматологической мобильных клиник. Одна из таких инициатив состоялась в прошлом месяце при совместной организации с общественным объединением «Caspian Compassion Project". В результате этой акции, приуроченной ко Всемирному Дню зрения, в Мобильной глазной клинике Azercell были организованы бесплатные обследования и лечение для вынужденных переселенцев, инвалидов Карабахской войны, членов семей шехидов и людей с ограниченными возможностями.

Мобильная глазная клиника и Мобильная стоматологическая клиника Azercell, занимающие особое место в ряду социальных проектов компании, начали свою благотворительную деятельность в 2010 году. На протяжении 10 лет клиники объездили все регионы страны и безвозмездно обслуживали малоимущие семьи, семьи шехидов, вынужденных переселенцев, детей-сирот и пожилых людей. Ежегодно тысячи граждан, получают возможжность воспользоваться благотворительными услугами Мобильных клиник Azercell, созданных с целью организации обследования и профилактики зубных и глазных заболеваний.

Компания Azercell намерена и впредь продолжать реализацию различных социальных проектов, направленных на поддержку уязвимых слоев населения и людей, нуждающихся в особой заботе.