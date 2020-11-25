Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО

БАКУ/Trend/ - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила включение еще шести аэропортов Азербайджана в каталог международных индексов местоположений, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Примечательно, что в обновленный реестр международной организации, наряду с аэропортами в Забрате, Евлахе и Нафталане войдут также воздушные гавани, расположенные на территориях, освобожденных под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева – в Агдаме, Физули и Ханкенди. Это является очередным подтверждением того, что международные авиационные структуры признают территориальную целостность нашей страны», - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Коды указанных аэропортов будут добавлены в обновленное издание ИКАО Документа 7910/178, который будет опубликован уже в декабре 2020 года.

Ответственность за аэронавигационное обслуживание в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана возложена на Управление воздушным движением AZANS в соответствии с принципами Чикагской конвенции (документ ИКАО №7300). Границы данной ответственности утверждены Советом ИКАО и соответствуют суверенным территориям Азербайджана.

Отметим, что ИКАО неоднократно подтверждала и обозначала абсолютный суверенитет Азербайджана в воздушном пространстве над его территорией.

Указатели местоположения проверяются ИКАО на предмет их соответствия положениям Документа №7910/178. Изменения в ежеквартальный документ вводятся только после соответствующего рассмотрения.

Отметим, что в течение почти 30 лет воздушное пространство страны над оккупированными территориями было закрыто для международных полетов. Инфраструктура гражданской авиации на данной территории сильно пострадала и приведена в состояние полного упадка.

В целях обеспечения международных полетов будут проведены работы по восстановлению аэронавигационного обеспечения над территориями, которые долгие годы находились под армянской оккупацией. Все это поспособствует развитию гражданской авиации не только в региональном, но и глобальном масштабе.