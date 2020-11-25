Для семьи раненого в боях Эльчина Самедова будет построен частный дом - минтруда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана взяло на себя строительство дома для семьи раненого в ходе боевых действий Эльчина Самедова.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов, сообщает в среду Trend.

По его словам, сотрудники министерства встретились с Эльчином Самедовым, ознакомились с состоянием и условиями проживания его семьи. В ближайшее время Эльчин, у которого много осколочных ранений, будет прооперирован: "Семья из 4 человек проживает в городе Габала. Министерство приняло решение построить семье частный дом при поддержке социальных партнеров. Учитывая, что мать солдата Шукюрова Вюсаля Музаффар гызы не работает, она, по ее желанию, была трудоустроена в сфере социальных услуг. Будет также рассмотрен вопрос о том, чтобы семья получала адресную социальную помощь. Брат Эльчина после завершения профессионального образования также будет обеспечен работой".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)