Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с техосмотром автомобилей

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с истечением срока прохождения техосмотра автомобилей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района могут произвести техосмотр автомобилей в Центре техосмотра в Сабунчинском районе, в Сумгайытском региональном отделе экзаменационно-регистрационного и технического осмотра, в Центре техосмотра рядом с Торговым центром «Садарак» в Гарадагском районе (на 2-м километре дороги от Локбатанского круга в жилой массив «Ени Ясамал»).

Жители других городов и районов республики могут обращаться для техосмотра автомобилей в региональные отделы экзаменационно-регистрационного и технического осмотра ГУГДП на территории по месту проживания.

Управление автомобилями, не прошедшими техосмотр, выявляется специальными техническими средствами, и лица, допустившие этот проступок, несут административную ответственность по ст. 339.1-1 Кодекса об административных проступках.

(Текст: Кямаля Сеидова)