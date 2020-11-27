В Азербайджане предусматривается регистрация некоторых пищевых добавок

БАКУ /Trend/ - В новом законопроекте "О пищевой безопасности" предусматривается регистрация биологически активных пищевых добавок.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал завотделом пищевой безопасности Агентства пищевой безопасности Рамазан Набиев.

По его словам, в настоящее время законодательство не предусматривает регистрацию БАД.

"В рамках согласования, законопроект "О пищевой безопасности" уже прошел несколько инстанций, и процесс продолжается.

В инструкции по применению БАД необходимо в обязательном порядке отметить "не может быть использовано для лечения", "хранить в недоступных для детей местах", а также должны отразиться другие указания такого рода", - сказал Набиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)