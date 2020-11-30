Тяжелораненый азербайджанский военнослужащий доставлен в Баку для подготовки к операции

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Эльчин Самедов, получивший тяжелое ранение в область сердца в боях за село Суговушан, сегодня утром был доставлен в Баку.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Исполнительной власти Габалинского района, откуда родом Эльчин.

В ИВ сказали, что он находится в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил: "Сегодня утром Эльчин был доставлен в Баку. Сперва его обследуют, а затем ожидается операция. Его лечением занимается министерство обороны".

Также было отмечено, что вопросы, связанные с состоянием здоровья тяжелораненого военнослужащего, с самого начала находятся под контролем на государственном уровне: "Для него созданы все необходимые условия, и никаких других проблем, кроме связанных со здоровьем, у него нет".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)