Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 1 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидаются 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, ветер восточный.

Ночью - 1-5, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 4-9 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)