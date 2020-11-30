Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных ANAMA с 27 сентября

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по 30 ноября в Национальное агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) поступило 2 061 оперативный вызов, на основании чего были проведены 1 543 оперативные и неотложные операции.

Об этом на брифинге сказал директор Агентства Газанфар Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов подчеркнул, что было обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов, 4 330 единиц противопехотных мин, 1 110 единиц противотанковых мин, 1 743 взрывателя противотанковых мин, 76 детонаторов, 1 393 бомбочки 9N235, 10 730 патронов различного калибра, 2 газовые гранаты, 168 г. пороха, 27 метрологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 7 дронов (обезврежены), 2 ракетные микросхемы и 1 643 неразорвавшихся осколков ракет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)