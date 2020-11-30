Сын посмотрел на свою фотографию и сказал - "мама, однажды ты увидишь на ней шехида" - мать шехида

БАКУ /Trend/ - Когда сын вернулся с учений домой, он, посмотрев на свою фотографию, сказал - "мама, однажды ты увидишь на этой фотографии шехида".

Об этом в понедельник сказала Trend Шекер Гусейнова - мать Тюркая Гусейнли, ставшего шехидом во время Отечественной войны.

По ее словам, у Тюркая с ранних лет был интерес к военному делу: "Я и сама всегда представляла сына военным, хотела видеть его в военной форме. С 2009 года он стал военным. Посоветовавшись с нами после завершения срочной действительной военной службы в силах спецназначения внутренних войск он поступил на сверхсрочную службу. После прохождения службы в Губе сын прошел спецкурсы в Турции и получил звание прапорщика. Потом он окончил офицерские курсы и получил звание лейтенанта. Затем сын продолжил службу в Губе".

Шекер Гусейнова рассказала, что в 2019 году Тюркай получил назначение в Сумгайыт, где дослужился до звания капитана: "Он записался добровольцем, чтобы отправиться на фронт во время июльских боев. Перед боями периодически проводились учения. Однажды, когда я достала из шкафа одну из фотографию Тюркая, он, вернувшись с учений, посмотрел на нее и сказал - "мама, однажды ты увидишь на этой фотографии шехида". Не могу передать то, как на меня подействовали эти слова".

Она добавила, что в последний раз говорила с сыном по телефону 28 сентября: "Он сказал, что находится в городе и обедает с товарищами. А оказалось, что на самом деле он уже участвовал в боях, просто не сказал мне об этом, чтобы я не волновалась. На нашей улице есть родник шехида, встретившись с друзьями в последний раз около того родника, он сказал, что однажды они увидят там и его фотографию..."

Капитан спецназа внутренних войск Тюркай Гусейнли геройски погиб в боях Отечественной войны третьего октября 2020 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)