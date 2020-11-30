Еще в 18 районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках жилищной программы Министерства труда и социальной защиты населения сегодня в 18 районах Азербайджана (Хачмаз, Гусар, Исмаиллы, Гекчай, Лерик, Лянкяран, Дашкесан, Евлах, Шамкир, Газах, Агдаш, Кюрдамир, Физули, Гобустан, Билясувар, Саатлы, Сальян, Имишли) семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 57 частных домов.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, включая 50 квартир, предоставленных сегодня в Гяндже, в целом жильем обеспечены 107 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

На мероприятиях по передаче домов в Хачмазском и Гусарском районах принял участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов, в Исмаиллинском районе - заместитель главы Аппарата министерства Бахтияр Азизов, а также представители районных исполнительных властей.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия вписала славную героическую страницу в нашу историю, одержав блестящую победу в 44-дневной Второй Карабахской войне. Миру была продемонстрирована мощь, непобедимость наших вооруженных сил, непоколебимое единство нашего народа. В освобожденных от оккупации городах, поселках и селах развевается Государственный флаг Азербайджана, что наполняет сердца нашего народа чувством гордости.

В эти счастливые дни государство продолжает заботиться о семьях шехидов и инвалидов Карабахской войны, обеспечивать эту категорию граждан квартирами и частными домами. Из предусмотренных в 2020 году для выдачи семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 1500 квартир и частных домов, 1000 уже передана данной категории лиц. Таким образом, на сегодня жильем обеспечены 8558 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Члены семей шехидов и инвалиды войны, которым были предоставлены новые частные дома, разделили радость победы, с гордостью рассказали об успешных боевых действиях нашей армии, высоком патриотизме и отваге азербайджанского солдата, выразили признательность за эту победу Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Также они выразили благодарность главе государства за постоянную заботу о них и предоставление нового жилья.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)