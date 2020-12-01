Восстановление сожженных армянами лесов в Азербайджане потребует 100-150 лет - эксперт

БАКУ /Trend/ - На восстановление лесов, вырубленных и сожженных армянами на территориях Азербайджана, потребуется 100-150 лет, сказал во вторник Trend председатель Общественного объединения охраны природы «Ekostil-Azərbaycan» Эльман Юсифов.

Эксперт отметил, что в зависимости от вида деревьев, это может занять и 200 лет: «Если лес сгорел, то трава там появляется только через 10-15 лет. Через определенное время там начинают появляться высокие кусты, а затем уже можно наблюдать редколесье. Естественно, после восстановления это уже будет другой, не прежний лес».

Юсифов сказал, что по ценности первое место среди лесных пород деревьев занимает дуб, затем следуют бук, граб, вяз и др. Ценность лесов, которые вырастают на сожженных территориях, снижается, поэтому ожидается, что леса, которые вырастут на этих территориях через 100-150 лет, уже не будут состоять из прежних пород деревьев. Скорость роста деревьев разная, и если дуб массово уничтожается, то на его месте очень быстро начинают расти менее ценные породы деревьев: «В течение 7 лет укрепляется лишь корневая система дуба. За эти 7 лет уже вырастают грабы и вязы, тесня маленькие дубы, и они просто могут погибнуть на этой стадии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)