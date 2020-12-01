Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 28 декабря

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Кабинета министров о продлении режима особого карантина в Азербайджане работа Центра приема граждан министерства образования приостановлена до 28 декабря 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

За это время ответы на обращения можно получить посредством колл-центра "146-1". Граждане также могут обращаться на электронный адрес министерства [email protected] и электронные ресурсы www.edu.gov.az; www.ict.edu.az

С официальной информацией рекомендуется знакомиться на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в социальных сетях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)