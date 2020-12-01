Больные COVID-19 в Азербайджане должны проявить личную ответственность и оставаться дома - эксперт

Общество 1 декабря 2020 15:52 (UTC+04:00)
Больные COVID-19 в Азербайджане должны проявить личную ответственность и оставаться дома - эксперт

БАКУ /Trend/ - В последнее время мы часто получаем информацию о случаях, когда больные коронавирусом COVID-19, несмотря на запрет, в разных районах и городах Азербайджана покидают дома и выходят на улицу. Эти факты показывают, что в обществе до сих пор существует безразличие к проблеме вируса, и многих людей не беспокоит масштаб распространения инфекции, превышение числа суточного заражения - 4000.

Об этом во вторник сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

Выразив сожаление по поводу таких фактов, эксперт отметила, что выход больных коронавирусом к людям способствует еще большему распространению вируса.

"Разумеется, никто не знает, что вышедший на улицу является инфицированным COVID-19. Люди, которые контактируют с ним, заражаются вирусом. Чем больше больной общается с людьми на улице, тем больше человек он заражает. Из-за таких безответственных людей, коронавирусом заражаются целые семьи, в которых до этого не было таких случаев. Следует учитывать, что они заражают людей, с которыми не были в прямом контакте, например, в магазинах, притрагиваясь к поручням в различных местах. Таким образом, даже после того, как инфицированный покинул это место, заражение людей продолжается ", - сказала Абдиева.

Эксперт отметила, что за покидание места жительства пациентами с COVID-19 предусмотрена ответственность. Как только правоохранительные органы обнаруживают нарушителей, они принимают соответствующие меры. Однако в сложившейся ситуации, когда COVID-19 распространяется стремительными темпами, больные должны оставаться дома не из-за страха наказания, а проявив личную ответственность.

"Безусловно, такие случаи фиксируются со стороны людей, которые лечатся не в стационаре, а в домашних условиях. Однако невозможно лечить всех инфицированных в больницах только для того, чтобы не допустить таких случаев. Из-за стремительного роста числа суточного заражения в больницах крайне выросло число активных больных. В данном вопросе очень важен общественный упрек. Люди, у которых есть информация о том, что больной COVİD-19 покинул место жительства, должны сообщать об этом соответствующим органам", - добавила Язгюль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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Больные COVID-19 в Азербайджане должны проявить личную ответственность и оставаться дома - эксперт - Gallery Thumbnail
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