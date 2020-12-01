Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО)

Общество 1 декабря 2020 19:52 (UTC+04:00)
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Офицер спецназа Али Керимов проявил героизм во время Второй Карабахской войны и вместе со своими боевыми товарищами освободил поселок Дашалты.

Как сообщает во вторник Trend, жизнь Али Керимова, который несмотря на полученное ранение продолжил сражаться, спас магазин от автомата.

Во время операции по освобождению Дашалты выстрел армянского снайпера ранил бойца, пуля попала в его левую ногу и вышла из правой. Во время прямого противостояния с ВС Армении, очередная пуля, по счастливому случаю, попала в магазин автомата на груди Али, тремя ответными выстрелами Али сразил снайпера.

Во время военных действий он неоднократно сталкивался лицом к лицу со смертью, но отважный офицер продолжал сражаться.

Один из самых трогательных моментов в истории храбрости Али заключается в том, что он, несмотря на полученное ранение, 17 километров нес на плече своего раненого боевого товарища.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Image
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Image
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Image
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Image
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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