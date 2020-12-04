AirDresser от Samsung – новая эра ухода за гардеробом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мода циклична и имеет тенденцию повторяться, поэтому, очень важно проследить, что бы ваши вещи прослужили вам долгую службу. Потому, что даже самый изысканный наряд может потерять свое очарование, если не следовать правилам ухода. Так, например многие предметы нашего гардероба, как правило, нельзя стирать в стиральной машине, а частое пользование услугами химчистки может оказаться дорогостоящим и трудоемким компромиссом. Samsung предлагает современное решение всех этих проблем, открывая новую эру ухода за одеждой. Специальный паровой шкаф AirDresser, поможет сохранить вашу одежду в идеальном состоянии. Если вам нужно, чтобы ваши костюмы всегда выглядели аккуратными, шифоновое платье было идеально проглажено, а детские вещи продезинфицированы, то AirDresser – это все, что вам нужно.

Используя мощный поток пара и воздуха для удаления запахов, разглаживания складок и сушки одежды, AirDresser осуществляет комплексный уход за одеждой в домашних условиях, и все это в элегантном и изящном исполнении. Таком образом, паровой шкаф от Samsung, является не только незаменимым помощником, но и уникальным элементом интерьера. Шкаф выглядит как футуристическая кабинка и легко помещается даже внутри гардеробной, а для подключения требуется только розетка. Внутри AirDresser обустроен разными полками, «карманами», а также специальными вешалками - Air Hangers. Благодаря специальным отверстиями воздух циркулирует прямо внутри вешалок, а в сочетании с системой мощных паровых потоков одежда полностью продувается изнутри наружу, в двух направлениях – вверх и вниз. Такая система эффективно устраняет из тканей даже глубоко въевшуюся пыль, работая при этом практически бесшумно и без вибрации. Помимо этого, паровой шкаф, также предлагает мощный дезодоратор для вашей одежды, так AirDresser способен полностью устранять запахи, включая 99% запахов пота и дыма. Более того, при помощи функции AirDresser's Fragrance Kit вы сможете добавить к одежде аромат на ваш выбор.

Дополнительно паровой шкаф сушит и разглаживает неопрятные складки на одежде. Здесь, на ряду с обработкой одежды мощным паром для разглаживания, обеспечивается бережная и экономичная сушка одежды, которая значительно уменьшает механическое повреждение тканей. Так благодаря слаженной работе двух технологий – потоков воздуха JetAir сверху и теплового насоса HeatPump снизу, обеспечивается «правильная» циркуляцию воздуха внутри шкафа, что помогает равномерно высушить вашу одежду.

В наших новых реалиях, поддержание чистоты и избавление от микробов на одежде — это первоочередная задача для многих. То, что на западе назвали – «New Normal», сегодня часть нашей жизни и следуя простым правилам гигиены мы тем самым бережем себя и своих близких. Здесь, ключевую роль в снижении риска заболеваний играет правильная дезинфекция одежды, которую мы носим на ежедневной основе, так мощный пар, производимый AirDresser, включает в себя «цикл дезинфекции», благодаря которой устраняется 99,9% вирусов и бактерий.

Главная особенность AirDresser именно в том, что паровой шкаф от Samsung дает потребителям возможность самостоятельно заботиться о своей одежде. И независимо от того, главное для вас забота о футбольной форме ваших детей или уход за сшитым по индивидуальному заказу костюмом, AirDresser станет отличным дополнением к повседневной жизни, предлагая свежесть для вашего гардероба, в любой момент, когда вам это нужно.