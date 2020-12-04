БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом, 2566 человек вылечились, 41 скончался, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 138 000 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 83 800 человек вылечились, 1 551 скончался, число активных больных - 52 649. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 797 026 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 15 808 тестов на коронавирус. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)