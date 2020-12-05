Еще пять футболистов "Карабаха" заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - После возвращения команды "Карабах" с игры группового раунда Лиги Европы против «Маккаби»,.по требованиям Профессиональной футбольной лиги, игроки команды в очередной раз сдали тесты на коронавирус в рамках подготовки матча с ф/к "Габала", сообщает в субботу Trend.

По результатам теста у футболистов Гара Гараева, Эмиля Балаева, Исмаила Ибрагимли, Турала Байрамова и Кевина Медины был обнаружен коронавирус.

Ранее тест на коронавирус вышел положительным у Махира Эмрели и Аббаса Гусейнова, которые продолжают лечение.

Максим Медведев, заразившийся коронавирусом в составе национальной команды в Люксембурге, закончил лечение и вернулся в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)