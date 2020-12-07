Посредством платформы "Виртуальная школа" в Азербайджане проведено около 6 млн уроков
БАКУ /Trend/ - Охват "Виртуальной школы", которая является самой большой онлайн платформой страны, расширяется.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, с 29 ноября по четвертое декабря число учеников, прошедших регистрацию на платформе, составило 1 348 405, а преподавателей - 125 688. Количество активных пользователей составило 972 867 человек. В течение недели посредством платформы было проведено 5 731 300 уроков.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Состоялись обсуждения проектов бизнес-плана и бюджета на 2021 год Азербайджанской промышленной корпорации
Некоторые учащиеся и преподаватели в Азербайджане испытывают трудности при подключении к дистанционному обучению - минобразования
Официальный представитель "Лаборатории Касперского" о наиболее востребованных защитных решениях в Азербайджане
Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО)
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO