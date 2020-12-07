Посредством платформы "Виртуальная школа" в Азербайджане проведено около 6 млн уроков

БАКУ /Trend/ - Охват "Виртуальной школы", которая является самой большой онлайн платформой страны, расширяется.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, с 29 ноября по четвертое декабря число учеников, прошедших регистрацию на платформе, составило 1 348 405, а преподавателей - 125 688. Количество активных пользователей составило 972 867 человек. В течение недели посредством платформы было проведено 5 731 300 уроков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)