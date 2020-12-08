Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева создан Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Семьи шехидов и раненые могут обратиться в Фонд в электронном порядке.

Дополнительная помощь лицу оказывается Фондом на основании его обращения.

Обращение принимается посредством страницы Фонда в интернете.

Помощь по подготовке электронных обращений оказывают обратившемуся лицу волонтеры.

Обращения в Фонд с учетом приоритетности нужд упорядочиваются по принципу очередности в информационной системе, которая будет создана Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Приоритетность нужд оценивается в соответствии с коэффициентами, установленными Государственным агентством с учетом информации, полученной от соответствующих государственных органов (структур) и от обратившегося лица, на основании нижеследующих критериев:

- в соответствии с п. 2.5 Порядка Фонда;

- первичное или повторное обращение;

- материальное состояние обратившегося лица, среднемесячный доход;

- наличие на иждивении малолетнего ребенка;

- число дееспособных лиц в семье;

- наличие государственных наград в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана;

- оказание других мер поддержки со стороны государства.

Госагентство рассматривает поступившие обращения в соответствии с законом «Об обращении граждан», уведомляя об этом обратившихся лиц.

После принятия решения об оказании поддержки лицу финансовая помощь в течение 10 рабочих дней оказывается обратившему через банк.

В случае, если на балансе Фонда не будет достаточно средств для оказания помощи в связи с одним и тем же обращением, то по согласию обратившегося лица применяется метод альтернативного финансирования. Обращение лица по альтернативному финансированию размещается на странице Фонда в Интернете, и создается возможность для его финансирования физическими или юридическими лицами.