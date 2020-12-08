В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений

Общество 8 декабря 2020 14:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлевается до 06:00 31 января 2021 года. В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 06:00 14 декабря будет применяться система СМС-разрешений, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Loading Bars
Лента новостей
Бакинский метрополитен не будет работать до 31 января 2021 года Общество 14:51
В Азербайджане приостанавливается въезд и выезд из ряда городов и районов Общество 14:49
BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции Энергетика 14:48
В Азербайджане приостанавливается работа объектов общепита Общество 14:46
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673 Грузия 14:46
В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений Общество 14:40
ЖКХ Азербайджана выделит около 1 млн манатов на закупку коммунальной спецтехники Бизнес 14:38
Азербайджанский производитель гранатовой продукции в 2021 году увеличит доходы от экспорта Бизнес 14:35
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года Общество 14:34
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку Политика 14:29
С начала года товарооборот между Турцией и Узбекистаном сократился на более чем $300 млн Турция 14:26
Сотрудничество между Международным бюро выставок и Туркменистаном будет продолжаться и в будущем - МБВ Бизнес 14:18
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" заключило контракт на сумму 980 тысяч манатов Бизнес 14:14
Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ Политика 14:14
Азеркосмос приглашает азербайджанских ученых на международный конкурс ИКТ 14:11
Нефть и газ составляют более 90% экспорта Азербайджана в ЕС - Еврокомиссия Энергетика 14:08
TAP обнуляет разницу в ценах на газ между Италией и Северной Европой Энергетика 14:07
TAP проведет технико-экономическое обоснование возможности транспортировки водорода Энергетика 14:05
Фотокорреспондент АМИ Trend удостоен награды на международном конкурсе (ФОТО) Общество 13:56
Азербайджанский посол жестко ответил главе МИД Армении (ФОТО) Политика 13:36
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Румия Керимова Социум 13:28
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 13:25
К работе в рамках деятельности Фонда "YAŞAT" будут привлечены волонтеры ASAN Общество 13:23
Полиэтилен активно продавался на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 13:11
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 13:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО) Политика 13:03
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 13:02
Назначен распорядитель средств Фонда "YAŞAT" Общество 12:58
В ближайшее время будет создан электронный портал Фонда "YAŞAT" - Ульви Мехтиев Общество 12:52
Названы банковские реквизиты Фонда “YAŞAT” Общество 12:43
Названы улицы Баку, закрытые для движения в преддверии парада - список Общество 12:42
Увеличился экспорт пшеничной муки в Туркменистан из стран ЕАЭС Бизнес 12:31
В Азербайджане внедряется переходный этап в системе страхования банковских вкладов Финансы 12:28
Azercell увеличил охват своей сети LTE до 85% (ФОТО) ИКТ 12:21
Карабах – это Азербайджан! – названы имена победителей художественного конкурса (ФОТО) Социум 12:01
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября" Политика 12:01
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана выполняют полеты в преддверии военного парада Политика 11:53
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов Общество 11:50
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана Общество 11:41
Утвержден состав Попечительского совета Фонда “YAŞAT” - СПИСОК Политика 11:29
В Туркменистане продолжается работа по развитию сферы животноводства Бизнес 11:26
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ Политика 11:22
Азербайджанский экспорт во Францию сократился Бизнес 11:16
Туркменистан увеличил импорт молочной продукции из стран ЕАЭС Бизнес 11:09
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:53
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной Победе Азербайджана - Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Продолжается подготовка к первому параду Победы независимого Азербайджана (ФОТО) Политика 10:35
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Азербайджан увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:03
Сократились грузоперевозки в аэропорту турецкой провинции Газиантеп Турция 09:56
Минобразования Турции объявило тендер Турция 09:47
Azercell обнуляет коммуникационные долги раненых и погибших в Отечественной войне военнослужащих ИКТ 09:45
Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю Финансы 09:44
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:40
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Батман Турция 09:35
Вторая победа Азербайджана в Карабахе Политика 09:30
МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады Спорт 08:54
Трюдо ожидает резкого роста пострадавшей от пандемии экономики Канады в середине 2021 года Другие страны 08:41
В Ливии задержали турецкое судно под ямайским флагом Другие страны 08:25
На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов В мире 08:15
Минсвязи Азербайджана разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город" Экономика 08:00
Бразильская GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX Другие страны 07:41
670 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:20
Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов Экономика 07:10
Грузинские яблоки активно вывозятся в Россию Грузия 07:05
Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке Европа 06:32
В столице Чили вновь ужесточили карантинные меры из-за коронавируса Другие страны 06:11
В Нью-Йорке в течение недели вновь откроются для посещения около 850 школ США 05:45
Байден намерен назвать кандидата на пост министра обороны США 11 декабря США 05:28
Джонсон назвал стартующую в Британии кампанию по вакцинации огромным шагом вперед Европа 05:09
Суд в столице США временно запретил властям ограничивать работу TikTok в стране США 04:48
США субсидируют SpaceX $885,5 млн для обеспечения американцев интернетом США 04:29
Ученые из Британии оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом Европа 04:01
Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек Другие страны 03:36
Три человека стали жертвами ДТП в Колумбии Другие страны 03:15
Трамп запретит США обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны раньше штатов США 02:57
Трамп заявил, что выборы в США прошли на уровне страны третьего мира США 02:39
Власти Мексики запросили у США выдачу экс-министра общественной безопасности США 02:25
В Израиле министры поддержали введение комендантского часа с 9 декабря Израиль 02:03
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 02:03
США не рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из КНР США 01:42
Байден назвал пятерых демократов, которые войдут в его инаугурационный комитет США 01:25
В Белом доме заявили, что передача власти от Трампа Байдену будет мирной США 00:41
Премьер-министр Румынии объявил об отставке Европа 00:18
ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном ИКТ 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 436 тысяч человек Турция 7 декабря 23:55
В работе Instagram произошел сбой В мире 7 декабря 23:36
В мире за сутки зарегистрировали более 549 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 7 декабря 23:29
Всемирный экономический форум в 2021 году пройдет в Сингапуре Другие страны 7 декабря 23:16
Годовая мощность иранских сталелитейных компаний достигла 39,82 миллиона тонн Экономика 7 декабря 23:05
Кыргызстан получил 21 тыс. ПЦР-тестов при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ Кыргызстан 7 декабря 23:03
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии Грузия 7 декабря 23:00
Евросоюз убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией - Маас Турция 7 декабря 22:40
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной В мире 7 декабря 22:27
Председатель правления «Конутдер» и «Сур Япы» поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 7 декабря 22:15
Письма главе государства: Господин Президент, мы гордимся Вами и одержанной победой Политика 7 декабря 22:14
Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу на ЧМ-2022 Общество 7 декабря 22:12
В результате размыва молибденовых месторождений в Армении в реку Араз попадают токсичные вещества Общество 7 декабря 21:59
Около 70% грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки Транспорт 7 декабря 21:50
В Баку 26 торговых объектов нарушили карантинные требования - минэкономики Экономика 7 декабря 21:41
Все новости