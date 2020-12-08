В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений
Общество 8 декабря 2020 14:40 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлевается до 06:00 31 января 2021 года. В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 06:00 14 декабря будет применяться система СМС-разрешений, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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