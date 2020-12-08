Бакинский метрополитен не будет работать до 31 января 2021 года

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 31 января 2021 года.

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлено до 06:00 31 января 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев)