Завтра в Баку в связи с парадом Победы будет закрыт для движения ряд дорог (версия 2)

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БАКУ /Trend/- Завтра на центральной площади Азадлыг в Баку состоится парад Победы, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции г. Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, движение техники и военное шествие запланированы с проспекта Нобеля через территорию, примыкающую к бульвару «Белый город», затем мимо Морского вокзала, по площади «Азадлыг», вдоль Приморского бульвара, далее по проспекту Нефтяников, через площадь «Азнефть», в направлении поселка Баилово и мечети Бибиэйбат.

Асадов отметил, что в целях обеспечения безопасности проводимых мероприятий, организации свободного движения участников парада, на всех параллельных и пересекающихся в направлении площади "Азадлыг" улицах и проспектах движение автомобилей будет ограничено.

Таким образом,до завершения мероприятия транспортное движение будет перенаправлено по следующим направлениям:

- от 14-го км трассы Баку-Сальян до третьей внешнекольцевой дороги;

- к поселку Баилово, по улице Ханлара, вдоль Дворца водных видов спорта;

- от административного здания Противопожарного управления Сабаильского района по улицам Г.Аббасова и Сарайкина,

- от улиц M.Гусейна, Т.Эльчина, М.Лермонтова, Истиглалият и Ниязи в сторону проспекта Азербайджан;

- к проспекту Бабека от пересечения пр. Нобеля и ул. Н.Рафиева;

- К 10-му "заводскому" кругу по улицам А.Джалилова, А.Исмайлова, Н.Алиева, Ф.Байрамова и Ю.Сафарова;

- от пересечений ул. Ю.Сафарова, А.Гулиева и 28 Мая в сторону улицы Д.Алиевой;

- от улицы 28 Мая в сторону ул. Р.Зорге, К.Сафаралиевой, А. Пушкина, С.Вургуна, Р.Бейбутова, а также от пересечения проспектов Азадлыг и Бюльбюля в сторону ул. А.Бакиханова и ул. М.Физули.

(Текст: Кямаля Сеидова)