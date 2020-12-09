Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вписал свое имя в славную летопись страны - Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов

БАКУ /Trend Life/ - Верховный главнокомандующий ВС, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в славную летопись страны, создав мощную армию и еще теснее сплотив народ во имя свободы и независимости страны. Блестящая победа под руководством Верховного главнокомандующего над агрессорским режимом Армении привела к восстановлению территориальной целостности страны после почти 30-летней оккупации ее земель.

Об этом сказал в среду Trend Life Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана звания "Национальный герой Азербайджана". Согласно распоряжению, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и мужество, проявленное при выполнении боевых задач, следующим военнослужащим было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана": генерал-майору Гашимову Поладу Исраил оглы (посмертно), полковнику Мирзоеву Ильгару Анзор оглы (посмертно), старшему сержанту запаса Гусейнову Ибаду Мовсум оглу.

«Выражаю огромную признательность Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за столь высокую оценку моих заслуг перед Родиной. Поздравляю весь азербайджанский народ с великой Победой! Светлая память шехидам! Вечная слава героям! Карабах - это Азербайджан! Пусть всегда живет и процветает свободный и независимый Азербайджан!» - сказал Ибад Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)