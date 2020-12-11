В центре Баку проведены очередные работы по дезинфекции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Минувшей ночью на улицах Баку были проведены очередные работы по дезинфекции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на столичные коммунальные службы.

"Вчера по случаю Победы в Отечественной войне на площади Азадлыг был проведен парад, а вечером при организации Исполнительной власти Баку на территории Приморского национального парка состоялся салют. Сразу по окончании мероприятий, в которых участвовало большое количество людей, сотрудники столичных коммунальных служб провели санитарные работы на территории, а ночью спецтехника коммунального департамента продезинфицировала специальными химическими веществами все улицы в центре города", - сообщили в коммунальных службах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)